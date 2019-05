PIB do 1º trimestre cai pela primeira vez desde 2016

São Paulo — Como boa parte dos analistas previa, o Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços brasileiros, recuou 0,2% de janeiro a março de 2019, em relação ao quarto trimestre do ano passado.

A forte queda na indústria extrativa (-6,3%), de acordo com o IBGE, teve um grande peso no resultado. “O incidente de Brumadinho e o consequente estado de alerta de outros sítios de mineração afetaram todo o setor”, explica a gerente de Contas Nacionais do IBGE, Claudia Dionísio.

Goldman Sachs previa uma queda de -0,1% no PIB do primeiro trimestre, Bradesco, -0,2% e o Itaú e o Santander, -0,3%.