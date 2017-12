PIB deve subir mais de 2,5% nos próximos 12 meses, diz Meirelles

Manaus – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira, 7, que a pasta está revendo para cima as previsões do crescimento da economia. Segundo ele, o PIB deve crescer mais do que os 2,5% previstos atualmente para os próximos 12 meses. Recentemente, ele projetou aumento de 3% do PIB no ano que vem.

“Saímos da recessão mais longa e mais profunda de nossa história”, disse. “A ideia é crescer mais ainda em 2019 e 2020”, acrescentou em palestra sobre desafios da economia na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam).