PIB da zona do euro cresce 0,2% no 4º trimestre, confirma revisão

Londres – O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no quarto trimestre de 2018 ante o terceiro, de acordo com pesquisa final divulgada hoje pela Eurostat, órgão de estatísticas da União Europeia. O resultado veio em linha com a projeção de analistas consultados pelo Wall Street Journal e confirmou estimativas anteriores.

Já para a comparação anual, houve revisão para baixo do avanço do PIB do bloco entre outubro e dezembro, de 1,2% para 1,1%. A previsão era de manutenção da alta em 1,2%.

A Eurostat, por outro lado, revisou para cima seu cálculo para o crescimento anualizado do PIB da zona no euro no quarto trimestre, de 0,8% para 0,9%. No terceiro trimestre, o ganho anualizado havia sido de 0,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.

As exportações, investimentos e consumo ajudaram o crescimento econômico da região no último trimestre de 2018, compensando a forte queda nos estoques.

Os números confirmam uma desaceleração na economia da zona do euro depois de taxas de crescimento mais robustas nos primeiro e segundo trimestres de 2018, um fator que os mercados esperam que o Banco Central Europeu leve em consideração retirando mais lentamente seu estímulo monetário à economia.

Eurostat informou que o consumo das famílias e do governo acrescentou 0,1 ponto percentual cada um ao resultado final de crescimento trimestral e os investimentos também contribuíram positivamente com 0,1 ponto. O comércio acrescentou 0,2 ponto, ajudando a compensar a queda de 0,4 ponto nos estoques.