PIB da zona do euro cresce 0,2% no 3º trimestre, confirma revisão

São Paulo – O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre de 2018 ante o segundo e registrou expansão anual de 1,7% no período, segundo revisão divulgada hoje pela Eurostat, o órgão de estatísticas da União Europeia.

Os números vieram em linha com previsões de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e confirmaram estimativas preliminares divulgadas no fim de outubro.

A Eurostat, por outro lado, revisou ligeiramente para cima o avanço anualizado do PIB da zona do euro entre julho e setembro, de 0,6% para 0,7%. Apesar disso, o resultado mostra forte desaceleração em relação ao segundo trimestre, quando o crescimento anualizado foi de 1,8%, e é o mais fraco desde o primeiro trimestre de 2013.