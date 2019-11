PIB da zona do euro cresce 0,2% no 3º tri, e Alemanha evita recessão

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre de 2019, de acordo com estimativa preliminar da agência de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat, divulgada nesta quinta-feira.

A economia alemã escapou de uma recessão técnica no terceiro trimestre, com a produção inesperadamente crescendo 0,1% em relação ao trimestre anterior, impulsionada por fortes gastos do consumidor, mostraram dados preliminares também nesta quinta-feira.

Na comparação anual, o Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia da Europa cresceu 0,5% de julho a setembro, após expansão de 0,3% de abril a junho, mostraram números oficiais dessazonalizados.

Analistas consultados pela Reuters esperavam contração na economia alemã de 0,1% no terceiro trimestre e expansão de 0,5% ano a ano, com ajuste sazonal.