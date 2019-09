PIB da zona do euro cresce 0,2% no 2º trimestre, confirma Eurostat

São Paulo — O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no segundo trimestre de 2019 ante os três meses anteriores, de acordo com a terceira estimativa da agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado confirmou leituras anteriores e veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1,2% entre abril e junho, um pouco maior do que o acréscimo de 1,1% estimado nas duas primeiras pesquisas.

A Eurostat também revisou para cima o avanço anual do PIB da zona do euro no primeiro trimestre, de 1,2% para 1,3%.