PIB da OCDE cresce 0,4% no primeiro trimestre de 2012

Paris – O Produto Interno Bruto (PIB) trimestral dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu 0,4% entre janeiro e março deste ano, um décimo a mais que no trimestre anterior, de acordo com os dados divulgados pela instituição nesta sexta-feira.

Para a OCDE, no denominado grupo dos ‘sete grandes’, – G7, integrado pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido -, o Japão foi o país que registrou o maior aumento, de 1%.

Em seguida, estão Alemanha e Estados Unidos, com o avanço de 0,5%. Enquanto isso, a Itália sofreu uma queda de 0,8 %, cinco décimos a mais que a baixa do Reino Unido.

Segundo os dados preliminares, na comparação com o mesmo trimestre de 2011, o PIB do conjunto de seus membros cresceu 1,6% e o Japão foi mais uma vez o país com o melhor desempenho, com crescimento anual de 2,6%.

No comparativo anual, o PIB dos Estados Unidos aumentou 2,1% e o da Alemanha 1,2%, muito a frente do avanço de 0,3% da França, ou das quedas de 1,3% da Itália e de 0,1% da Inglaterra.

A OCDE destacou ainda que entre seus países-membros as divergências foram mantidas e que a atividade econômica se manteve fraca na União Europeia, onde o PIB anual avançou 0,1 %.

Os dados do PIB foram divulgados na mesma semana em que a organização reduziu suas previsões econômicas para a zona do euro tanto para este ano como para o próximo. A OCDE ainda advertiu sobre um aumento de riscos pelo desencadeamento de um círculo vicioso recessivo.

Em seu relatório semestral de Perspectivas, a expectativa é que a zona da moeda única sofra uma queda de 0,1% em 2012, frente ao avanço de 0,2% previsto em novembro do ano passado. Da mesma forma, foi previsto que a região crescerá 0,9% em 2013, no lugar de 1,4%, como havia sido estimado.