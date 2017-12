Sergio Caldas, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,6% no terceiro trimestre do ano ante o segundo, de acordo com pesquisa final publicada hoje pelo instituto de estatísticas francês, o Insee.

O resultado ficou acima da estimativa anterior e da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que eram de alta de 0,5% em ambos os casos.

A expansão no período de julho a setembro também mostrou que a economia francesa manteve o mesmo ritmo do segundo trimestre.