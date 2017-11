PIB da França cresce 0,5% no 3º tri com menor gasto do consumidor

Paris – A economia da França expandiu 0,5 por cento no terceiro trimestre, uma ligeira desaceleração em relação aos três meses anteriores, enquanto os gastos dos consumidores enfraqueceram em outubro, mostraram dados da agência nacional de estatísticas INSEE nesta quarta-feira.

A leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre ficou em linha com a estimativa anterior, após crescimento de 0,6 por cento no segundo trimestre.

Os gastos do consumidor caíram 1,9 por cento no período ante os três meses anteriores, o que o INSEE atribuiu parcialmente a uma queda nos gastos com gás e eletricidade devido a temperaturas acima da média.

A expectativa do presidente francês Emmanuel Macron é de que o país registre um crescimento de 1,7 por cento em 2017, o que seria o desempenho mais forte da segunda maior economia do mundo desde 2011.