PIB da Espanha cresce 3,1% em 2017

A Espanha registrou um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 de 3,1%, de acordo com dados provisórios publicados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), um resultado que está de acordo com as expectativas do governo e do Banco Central.

No quarto trimestre, o crescimento foi de 0,7%, contra 0,8% no trimestre anterior. O resultado global do ano foi levemente inferior aos 3,3% de 2016.

Para 2018, Madri reduziu suas previsões em consequência da crise na Catalunha e espera um avanço de 2,3%, contra a previsão anterior de 2,6%.