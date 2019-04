PIB da China tem expansão anual de 6,4% no 1º trimestre

Xangai — A economia da China registrou crescimento de 6,4% no primeiro trimestre de 2019, informou nesta quarta-feira, 17, o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. O dado ficou ligeiramente acima da taxa de 6,3% prevista pelo mercado e parece ter sido sustentado por uma forte retomada em alguns indicadores-chave, especialmente a produção industrial.

Após fraco desempenho nos primeiros meses deste ano, a produção industrial mostrou expansão de 8,5% em março ante igual mês de 2018, acima dos 6,0% esperados por economistas. As vendas no varejo chinês, por sua vez, avançaram 8,7% na comparação anual, também superando as expectativas do mercado (+8,4%).

Já investimentos em ativos fixos de áreas não rurais aumentaram 6,3% no comparativo anual em março, em linha com a alta de 6,3% esperada por analistas.