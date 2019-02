PIB da Argentina registra queda de 2,3% em 2016

Buenos Aires – O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina fechou o ano passado em queda de 2,6%, informou nesta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

O Indec explicou em comunicado que a Argentina registrou três trimestres consecutivos de queda do PIB. Contudo, segundo o órgão, o PIB avançou 0,5% no último trimestre do ano passado em relação ao período entre julho e setembro.

O PIB da Argentina registrou em 2015 um crescimento de 2,1%, após ter sofrido uma retração de 2,6% em 2014.

Para 2017, de acordo com as metas da lei de orçamento, o governo espera um crescimento de 3,5%.