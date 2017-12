PIB da Argentina cresce 4,2% no 3º trimestre

Buenos Aires – O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina registrou alta de 4,2% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período no ano passado, informou nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

O PIB argentino também subiu 0,9% frente ao segundo semestre e, no acumulado dos três primeiros, o indicador subiu 2,5% na comparação com o período equivalente em 2016.

No ano passado, a economia argentina teve queda de 2,3%, após uma alta de 2,1% em 2015.

Para 2017, de acordo com as metas da Lei de Orçamento, o governo do presidente Mauricio Macri esperava inicialmente que o PIB aumentasse 3,5%, mas ao apresentar em setembro o projeto de Orçamento para 2018, o número foi revisto para uma alta de 3% neste ano e de 3,5% em 2018.