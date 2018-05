PIB cresce 0,4% no primeiro trimestre

O PIB do Brasil cresceu 0,4% no primeiro trimestre de 2018 em relação aos últimos três meses de 2017, o quinto aumento consecutivo, informou nesta quarta-feira (30) o IBGE.

O dado melhora ligeiramente a estimativa média de um crescimento de 0,3% estabelecida com base em 24 analistas consultados pelo jornal Valor Econômico.

Em comparação com o primeiro trimestre de 2017, o crescimento brasileiro foi de 1,2%. É o quarto trimestre de resultado positivo em ritmo anual.

No acumulado de 12 meses a expansão é de 1,3%.

O Brasil saiu em 2017 de dois anos de recessão, com um crescimento de 1%.

O governo de Michel Temer previa inicialmente um aumento de 3% este ano, mas este mês o diminuiu para 2,5%, no âmbito de uma desaceleração da atividade. O mercado prevê 2,37%.

A atual greve dos caminhoneiros que paralisa o país terá um impacto no crescimento do segundo trimestre e obrigará a diminuir as estimativas desse ano, segundo analistas.