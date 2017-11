PIB alemão cresce 0,8% no 3º trimestre, confirma revisão

Frankfurt – O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,8% no terceiro trimestre ante o segundo e mostrou expansão de 2,8% ante igual período do ano passado, segundo revisão publicada hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis.

As variações vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e confirmaram números preliminares divulgados no último dia 14.

Em relatório detalhado sobre o PIB alemão, a Destatis informou que os investimentos em fábricas e maquinário avançaram 1,5% no terceiro trimestre ante o segundo, enquanto as exportações e importações subiram 1,7% e 0,9%, respectivamente.

Por outro lado, o consumo do governo alemão ficou estável na mesma comparação, enquanto o consumo de famílias diminuiu 0,1%.