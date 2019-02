Petróleo sobe por temores com Oriente Médio

Londres – Os futuros do petróleo Brent avançavam nesta terça-feira, após um teste israelense com mísseis na região do Mediterrâneo aumentar os temores do mercado de que um amplo conflito na região poderia ameaçar o fornecimento, já prejudicado.

Às 10h (horário de Brasília), o Brent avançava 0,72 dólar e era negociado a 115,05 dólares por barril, enquanto o petróleo norte-americano recuava 0,14 dólar e era negociado a 107,51 dólares.

Anteriormente na sessão, o Brent avançou mais de 1 dólar por barril após a RIA, agência de notícias estatal russa, relatar que o Ministério da Defesa do país havia detectado dois “objetos” balísticos lançados na direção leste do Mediterrâneo.

Israel informou que realizou nesta terça-feira um teste de mísseis, usando como alvo um sistema antimísseis financiado pelos EUA, no Mediterrâneo.

Tal acontecimento devolveu o foco dos investidores para a possível interrupção do fornecimento a partir da região, caso o conflito na Síria se alastre.