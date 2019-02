Petróleo eleva preços ao produtor na zona do euro em agosto

Bruxelas – Os preços ao produtor na zona do euro saltaram inesperadamente em agosto e pela maior margem desde janeiro, uma vez que a alta dos preços do petróleo ampliou as pressões inflacionárias em todo o bloco, limitando a capacidade do Banco Central Europeu (BCE) de reduzir as taxas de juros novamente para dar suporte à economia.

Os preços nas portas das fábricas nos 17 países que adotam o euro subiram 0,9 por cento em agosto ante julho, maior salto desde o início do ano, quando os preços aumentaram pela mesma margem, informou nesta terça-feira o escritório de estatísticas da União Europeia, Eurostat.

Mudanças nos preços do petróleo no mundo alteraram a perspectiva de inflação várias vezes durante o ano, e economistas em pesquisa da Reuters não esperavam mudança tão grande nos preços ao produtor de agosto, estimando apenas um aumento de 0,5 por cento.

Na comparação anual, os preços ao produtor subiram 2,7 por cento na zona do euro, ligeiramente acima dos 2,6 por cento esperados por economistas.

O BCE realiza sua reunião mensal na quinta-feira, mas a expectativa é de que não reduza a taxa de juros para outra mínima recorde depois que os preços ao consumidor subiram inesperadamente em setembro.

Os preços da energia para as fábricas subiram 2,4 por cento em agosto ante julho, maior alta desde janeiro. Mas a inflação dos preços ao produtor excluindo construção e energia foi moderada, atingindo 0,3 por cento na comparação mensal e 1 por cento na base anual.