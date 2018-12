Petróleo atinge mínimas em 14 meses com dúvidas sobre cortes na oferta

São Paulo – Os contratos futuros de petróleo operam em forte baixa na manhã desta terça-feira, atingindo mínimas em 14 meses e mantendo a tendência vista desde a madrugada, em meio a dúvidas persistentes sobre a capacidade de a Opep+ de cumprir o plano de cortar sua produção em 1,2 milhão de barris por dia a partir do ano que vem e apesar de sinais de recuperação nos mercados acionários europeus e de Nova York.

Para o analista de commodities da UBS Wealth Management, Giovanni Staunovo, o petróleo é pressionado por uma série de fatores negativos de ontem e por um ambiente de aversão a risco. Na segunda-feira, diz Staunovo, houve relatos de que a produção da Rússia cresceu nas primeiras duas semanas de dezembro em relação a novembro e que o campo de Buzzard, no Mar do Norte, voltou a operar, após uma interrupção de sua oferta.

No começo da noite, a atenção dos investidores se voltará para a pesquisa semanal do American Petroleum Institute (API) sobre estoques dos EUA, que amanhã será seguida pelo levantamento oficial, elaborado pelo Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês).

Às 9h20 (de Brasília), o barril do petróleo tipo Brent para fevereiro caía 2,70% na Intercontinental Exchange (ICE), a US$ 58,00, enquanto o do WTI para o mesmo mês recuava 3,03% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 48,68. Mais cedo, ambas as referências da commodity chegaram a exibir perdas próximas de 4%, atingindo os menores níveis desde outubro de 2017. Com informações da Dow Jones Newswires.