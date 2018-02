Petroleiras têm maior nível de operação de sondas desde 2015

Empresas de energia dos Estados Unidos colocaram 26 sondas em operação nesta semana, impulsionando o número total a 791, maior nível desde abril de 2015, ainda que o petróleo tenha caído de máximas de três anos.

Operadores de sondas aumentaram a atividade na expectativa de preços maiores para a sua produção de 2018 do que no ano passado.

O aumento na semana encerrada em 9 de fevereiro foi a maior alta semanal desde janeiro de 2017, disse a empresa de serviços energéticos Baker Hughes em seu relatório semanal divulgado nesta sexta-feira.

Mais da metade dessas sondas de perfuração estava localizada nas bacia Permiana no oeste do Texas e leste do Novo México, onde o número de unidade ativas cresceu em 10 sondas nesta semana para 437, maior nível desde janeiro de 2015.

A contagem de sondas dos EUA, um indicador antecipado de produção futura, está muito mais alta do que há um ano, quando 591 sondas estavam ativas, com empresas de energia continuando a aumentar seus gastos desde meados de 2016, quando os preços do petróleo começaram a se recuperar de uma crise de dois anos.