Petroleiras dos EUA adicionam maior número de sondas desde maio

Nova York – As companhias de energia dos Estados Unidos colocaram em operação na semana o maior número de sondas de petróleo desde maio, conforme as petroleiras seguem com os planos de investir mais em exploração e produção, antecipando preços mais altos da commodity em 2018 do que nos últimos anos.

As petroleiras adicionaram 10 sondas na semana até 10 de agosto, levando a contagem total a 869 unidades, o mais alto nível desde março de 2015, disse a empresa de serviços de energia Baker Hughes em seu relatório semanal nesta sexta-feira.

Esse aumento no número de sondas ativas acontece apesar dos preços do petróleo estarem no caminho para a sua sexta queda semanal consecutiva pela primeira vez desde agosto de 2015, por temor de que as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China possam prejudicar a demanda de petróleo.

A contagem de sondas dos EUA, um indicador prévio da produção futura, está mais alta do que há um ano, quando 768 sondas estavam em atividade.