Petroleiras dos EUA acrescentam sondas pela 2ª semana consecutiva

As companhias de energia dos Estados Unidos adicionaram sondas de petróleo pela segunda semana consecutiva conforme os preços da commodity permanecem firmes perto de máximas em três anos, levando perfuradoras a impulsionar seus planos de gastos para este ano.

Perfuradoras acrescentaram quatro sondas na semana que termina em 23 de março, trazendo a conta total para 804, o nível mais alto desde março de 2015, disse a firma de serviços energéticos Baker Hughes em relatório semanal nesta sexta-feira.

A contagem de sondas dos EUA, um indicador prévio para produção futura, está muito maior do que um ano atrás, quando 652 sondas estavam em atividade, com as petroleiras continuando a aumentar seus planos de gastos desde a metade de 2016, quando os preços do petróleo começaram a se recuperar de uma crise de dois anos.