Petroleira NOC, da Líbia, reabre campo de petróleo El Feel

Túnis – A National Oil Corporation (NOC), da Líbia, disse nesta quinta-feira que estava reabrindo o campo de petróleo El Feel, depois de resolver uma disputa com guardas sobre pagamentos e benefícios que fechou o campo em fevereiro.

A produção no El Feel está prevista para chegar a 50 mil bpd em dois dias e 72 mil bpd três dias depois, disse a NOC em comunicado.

A retomada é um impulso para a indústria petroleira da Líbia, vindo um dia depois de uma interrupção não relacionada nos maiores terminais de óleo do leste ter terminado.

Essa outra interrupção, que começou em meados de junho, cortou quase pela metade a produção nacional da Líbia, que vinha de máximas em fevereiro de 1,28 milhão bpd.

As operações nos campos ligados aos portos do leste estão sendo gradualmente retomadas, com a produção recomeçando a 70 mil bpd no campo Abu Attifel nesta quinta-feira.

Tanto o El Feel quanto Abu Attifel são operados pela Mellitah Oil and Gas, uma joint venture entre a NOC e a italiana Eni.