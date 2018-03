Petrobras vai investir R$137 mi em refinaria em Cubatão em 2018

São Paulo – A Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC), da Petrobras, receberá investimentos de 137 milhões de reais neste ano, informou a estatal em comunicado nesta quinta-feira.

O aporte faz parte do Plano de Negócios e Gestão (PNG) 2018-2022 da companhia e irá principalmente para o aumento da eficiência operacional da unidade.

A RPBC, localizada em Cubatão (SP), tem capacidade para processar 27 milhões de litros de petróleo por dia –sendo 39 por cento proveniente do pré-sal. A produção da refinaria representa 8 por cento do total de derivados do país, segundo a Petrobras.