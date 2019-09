Petrobras vai elevar preço do diesel e da gasolina nas refinarias

Rio de Janeiro – A Petrobras elevará o preço médio do diesel nas refinarias a partir de quinta-feira em 4,2% e o da gasolina em 3,5%, informou a assessoria de imprensa da estatal nesta quarta-feira, após a petrolífera ter publicado os novos valores às distribuidoras.

A alta vem depois de uma disparada dos valores do barril do petróleo na segunda-feira, em decorrência de um ataque a instalações petrolíferas da Arábia Saudita reduzir a produção do reino pela metade e intensificar temores de retaliação no Oriente Médio.

Os repasses dos reajustes aos consumidores finais, nos postos, dependem de diversas variáveis, como margens de distribuidoras e revendedoras, tributos e mistura de biocombustíveis.