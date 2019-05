Petrobras reduz preço do diesel em 6% e o da gasolina em 7,16%

São Paulo — A Petrobras anunciou nesta sexta-feira redução de 6% no preço médio do diesel nas refinarias, para 2,1664 reais por litro, e corte de 7,16% no da gasolina, a 1,8144 real por litro.

Os reajustes, que valem a partir de sábado, foram anunciados após os preços do petróleo Brent registrarem perda de 11% em maio e de o barril nos EUA ter caído 16% no mês, na maior queda mensal de ambos contratos futuros desde novembro.

Com a redução, o preço médio do diesel na refinaria da Petrobras é o menor desde os R$ 2,1432 por litro registrados em meados de abril.

O valor da gasolina da Petrobras, que havia sido reduzida em 4,4% na semana passada, é o mais baixo desde os R$ 1,7966 por litro visto em 15 de março.

Com o movimento, a Petrobras realizou a primeira redução no valor do diesel desde março.

Apesar da redução acentuada anunciada nesta sexta-feira, no ano ambos os combustíveis acumulam alta de cerca de 20%, de acordo com dados da Petrobras compilados pela Reuters.

Em mensagem no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro, compartilho o anúncio dos cortes nos preços.

O presidente esteve em envolvido em abril em uma polêmica sobre o preço do diesel, com a Petrobras voltando atrás em uma alta no valor do combustível após um telefonema de Bolsonaro ao presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco.

Na época, o governo estava sob pressão de uma nova greve de caminhoneiros. Os motoristas se queixavam dos preços do diesel e de questões relacionadas à tabela do frete mínimo.