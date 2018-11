Petrobras reduz preço do diesel em 15,3% em nova fase de subvenção

São Paulo – A Petrobras anunciou que o preço médio do diesel praticado em suas refinarias e terminais passará a ser de 1,7984 real por litro entre esta quinta-feira e 15 de dezembro, seguindo as novas referências divulgadas na véspera pela reguladora ANP no âmbito do programa de subvenção.

Em comunicado ao mercado, a estatal afirmou que o novo valor representa queda de 15,3 por cento em relação ao preço médio de comercialização vigente.

“A companhia continuará a análise econômica do programa de subvenção para o período subsequente”, destacou a petroleira.