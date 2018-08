Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias a partir de terça-feira

Rio de Janeiro – A Petrobras reduzirá em 0,7 por cento os preços da gasolina nas refinarias, para 1,9331 real o litro, a partir de terça-feira, informou a estatal em seu site.

O movimento ocorre como parte da política de preços da petroleira, que prevê reajustes até diários do combustível vendido nas refinarias, tendo como referência indicadores internacionais, como preço do petróleo e dólar.

Já as cotações do diesel seguem congeladas em 2,0316 reais o litro, desde que a Petrobras aderiu ao programa de subvenção econômica, que prevê o ressarcimento pelo governo de possíveis perdas com a venda do combustível.