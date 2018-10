Petrobras reduzirá preço da gasolina nas refinarias em 6,20%

São Paulo – A Petrobras reduzirá os preços da gasolina em 6,20 por cento nas refinarias a partir de quarta-feira, no maior corte percentual já anunciado pela estatal desde o início de sua sistemática de reajustes diários, em julho do ano passado.

Com a alteração, o preço médio do produto nas refinarias cairá para 1,8623 real por litro, conforme informações no site da estatal.