Petrobras reduz preço da gasolina e mantém diesel em R$2,0316

São Paulo – A Petrobras anunciou que, com o reajuste que entra em vigor nesta terça-feira, 5, o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias é de R$ 1,9976, com queda de 0,68% em relação à média anterior de R$ 2,0113.

O diesel, por sua vez, está sendo vendido desde a sexta-feira, dia 1º, a R$ 2,0316 por litro nas refinarias, já incorporando o desconto de R$ 0,30 permitido pelo programa de subvenção criado pelo governo para encerrar a greve dos caminhoneiros.

O combustível ainda teve uma redução adicional de R$ 0,16 em decorrência da isenção da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) e da redução de PIS/Cofins do combustível.