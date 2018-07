Petrobras reduz preço da gasolina a menor nível desde o fim de junho

São Paulo – A Petrobras reduzirá o preço da gasolina em 0,94 por cento nas refinarias a partir de terça-feira, a 1,9426 real por litro, no primeiro reajuste desde 18 de julho, de acordo com informações no site da estatal.

Com a redução, o preço da gasolina passará a ser comercializado no menor patamar desde o fim de junho.