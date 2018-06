Petrobras reduz gasolina em 1,59% nas refinarias a partir de quinta-feira

São Paulo – A Petrobras reduzirá os preços da gasolina em suas refinarias em 1,59 por cento a partir da quinta-feira, para 1,9351 reais por litro, versus 1,9664 reais anteriormente, segundo informações do site da companhia.

O movimento segue a política de preços da petroleira estatal para o combustível, que prevê ajustes até diários nas cotações de acordo com a variação de preços no mercado internacional e o câmbio, entre outros parâmetros.

Já os preços do diesel seguem congelados pela estatal, em 2,0316 reais por litro, após um acordo da companhia com o governo que prevê uma subvenção estatal para viabilizar uma política de reajustes mais espaçados no combustível, como o fim das mudanças diárias de preços.