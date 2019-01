SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras informou nesta segunda-feira o resultado final de oferta de recompra de títulos, no montante equivalente a 1,113 bilhão de reais, sendo 965,948 milhões do Grupo 1 e 147,205 milhões do Grupo 2, conforme comunicado divulgado ao mercado.

No Grupo 1, os vencimentos dos títulos variavam de 2021 a 2023, com cupons entre 4,375 e 8,375 por cento. No Grupo 2, os vencimentos eram de 2029 a 2043 e os cupons, de 5,375 a 6,875 por cento.