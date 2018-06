Petrobras: produção total de petróleo e gás soma 2,67 mi de boed em maio

São Paulo – A produção total de petróleo e gás, incluindo líquidos de gás natural (LGN), da Petrobras em maio foi de 2,67 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), ligeira queda de 0,4% ante os 2,68 milhões de boed anotados do mês anterior.

Do total de maio, 2,57 milhões boed foram produzidos no Brasil e 96 mil boed, no exterior.

A produção total operada da companhia (parcela própria e dos parceiros) foi de 3,34 milhões boed, sendo 3,20 milhões boed no Brasil.

No País, a produção média de petróleo foi de 2,07 milhões de barris por dia (bpd), volume 1,2% inferior ao de abril. A diminuição, segundo a empresa, foi devido, principalmente, à parada para manutenção do FPSO Cidade de Saquarema, localizado no campo de Lula no pré-sal da Bacia de Santos.

A produção de gás natural no Brasil, excluído o volume liquefeito, foi de 81,0 milhões de m?/d, 2,4% acima do registrado no mês anterior.

“Esse aumento se deve, principalmente, à maior demanda de gás para geração termoelétrica no Estado do Amazonas e ao término da parada na plataforma do campo de Peroá, na Bacia do Espírito Santo”, afirmou a estatal.

No exterior, a produção de petróleo totalizou 59 mil bpd, volume 1,3% superior ao anotado no mês anterior, e a produção de gás natural foi de 6,4 milhões de m?/d, 0,8% acima do volume produzido em abril.

De acordo com a estatal, os aumentos ocorreram em função da normalização da produção de óleo após manutenções realizadas no campo de Saint Malo, nos Estados Unidos, e da maior demanda de gás na Bolívia.