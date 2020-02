Petrobras pretende vender Braskem e oito refinarias até o fim do ano

RIO – O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse nesta quinta-feira que a estatal pretende assinar o acordo de compra e venda de oito refinarias até o fim deste ano para concluir o processo em 2021. A empresal também quer chegar a uma solução com a Braskem até o fim do ano.

– Vamos vender a Braskem até o fim do ano e transformar a empresa apenas em uma companhia com ações ordinárias no Novo Mercado. E usar o mercado acionário para vender essas ações e sair – disse Castello Branco.

O executivo destacou que o objetivo é investir US$ 12 bilhões neste ano, mais que os US$ 10,7 bilhões em 2019.

– Esse ano, o investimento será de US$ 12 bi. O número fica dentro da meta e vamos alcançar esse número – disse Castello Branco. – Para manter o ritmo de produção é preciso investir. O nosso desafio é conciliar a redução de dívida com a melhoria da qualidade da empresa. É uma ginástica difícil. Nesse primeiro ano fomos bem.

Castello Branco citou ainda os gastos com projetos de refinarias em gestões passadas.

-Torraram US$ 50 bilhões em refinarias e nada. Quase não se produz nada. É um cemitério da corrupção. Premium I e II, Pasadena, Oknawa, Comperj, Rnest. No ano passado, pagamos US$ 24 bi de dívida. Isso é muito dinheiro. A dívida é muito alta. O desafio da Petrobras é ter um investimento de mais qualidade.