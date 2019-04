Petrobras não reajustará diesel e gasolina nas refinarias neste sábado

São Paulo – A estatal Petrobras não reajustará as cotações do diesel e da gasolina em suas refinarias no sábado, segundo informações do site da estatal no fim da tarde desta sexta-feira.

A estabilidade dos preços vem após a estatal voltar atrás em uma elevação de 5,7 por cento no diesel anunciada na manhã de quinta-feira, que entraria em vigor nesta sexta-feira.

Posteriormente, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que pediu à companhia uma explicação sobre os motivos da elevação de preços, agendando uma reunião com a cúpula da companhia na terça-feira.

Segundo uma fonte do Planalto, a decisão da Petrobras de suspender o reajuste veio após ligação de Bolsonaro para o presidente-executivo da estatal, Roberto Castello Branco.

O movimento da companhia, no entanto, foi mal recebido por investidores, com as ações ordinárias da petroleira fechando com recuo de 8,54 por cento nesta sexta-feira.

O diesel da Petrobras não é reajustado desde 22 de março. Já a gasolina foi reajusta pela última vez em 5 de abril, quando a cotação subiu 5,6 por cento.