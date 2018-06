Petrobras informa adesão à 2ª fase de programa de subvenção ao diesel

São Paulo – Após o decreto 9.403/2018, publicado na quinta-feira, 7, e o regulamento da subvenção econômica à comercialização do óleo diesel, no valor de até R$ 0,30 por litro, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), publicado nesta sexta-feira, 8, no Diário Oficial da União (DOU), a Petrobras se pronunciou sobre sua adesão.

Em fato relevante distribuído nesta sexta, a estatal informou sobre a adesão à 2ª fase do programa de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel, a qual foi aprovada pelo conselho de administração em reunião extraordinária realizada nesta quinta-feira.

O programa é extensivo a todos os produtores e importadores, sendo que os que aderirem obterão ressarcimento pelo desconto oferecido, limitado a R$ 0,30/ litro, e se refere ao período entre esta sexta, 8 de junho, até 31 de julho.

A companhia ressalta que a adesão à 2ª fase não a vincula para a fase do período remanescente, entre 1º de agosto e 31 de dezembro deste ano, “que será objeto de regulamentação posterior.”