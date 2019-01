Petrobras espera retomar processo de venda da TAG em novembro

São Paulo – A Petrobras espera retomar o processo de venda da Transportadora Associada de Gás (TAG) no mês que vem, se cassar uma liminar no Supremo Tribunal Federal com o suporte da Advocacia-Geral da União (AGU), afirmou uma fonte com conhecimento do assunto.

A estatal informou anteriormente que estava em negociações exclusivas com a francesa Engie para a venda da TAG, uma rede de gasodutos no Nordeste.

Mas o processo foi suspenso em julho após decisão do ministro do STF Ricardo Lewandowski, que exigiu que as vendas de ativos por empresas estatais sejam aprovadas pelo Congresso.

A fonte, que pediu para não ser identificada, disse que a Petrobras planeja usar um artigo da Lei do Petróleo de 1997 relativo a privatizações em seu recurso ao STF.

Assim que tiver permissão para dar continuidade ao negócio, a estatal terminará de esboçar o contrato de venda para Engie. Após isso, permitirá que novas ofertas sejam feitas por outros dois grupos interessados na rede de gasodutos.

Entretanto, a Petrobras e a Engie ainda não retomaram as negociações, que estão proibidas no momento pela liminar, disse a fonte.

A Engie pode ter que superar as ofertas feitas por dois consórcios rivais depois de o período de exclusividade terminar.

Um dos grupos é liderado pelo investidor EIG Global Energy Partners e pelo fundo de investimento dos Emirados Árabes Unidos, Mubadala Development. O segundo é liderado pelo australiano Macquarie Bank.

Os consórcios competidores ainda não foram contatados pela Petrobras, disseram duas outras fontes com conhecimento do assunto.

A Petrobras quer alienar sua participação de 90 por cento na TAG. A rede possui 4.500 quilômetros de gasodutos no Nordeste.