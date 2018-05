São Paulo – A Petrobras elevará os preços do diesel em 2,01 por cento e os da gasolina em 1,84 por cento nas refinarias a partir de quarta-feira, informou a empresa nesta terça-feira em comunicado em seu site.

Com os reajustes, o valor do diesel subirá para 2,2682 real por litro e o da gasolina passará para 1,9686 real, para novas máximas dentro da era de reajustes diários, iniciada em julho do ano passado.