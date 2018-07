Petrobras eleva preço médio do gás de cozinha em 4,4%

São Paulo – O preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) de cozinha comercializado pela Petrobras sofrerá um aumento de 4,4% em média a partir de quinta-feira, para R$ 23,10 por botijão de 13 quilos, informou a estatal em comunicado divulgando o reajuste trimestral nesta quarta-feira (04).

A petroleira destacou que a fraqueza do real ante o dólar norte-americano, que entre junho e março chegou a uma desvalorização de 16%, somada ao avanço dos preços das cotações internacionais do GLP poderiam ter levado a um reajuste ainda maior.

“Esse impacto foi diluído pela combinação entre o período de nove meses usado como base para o cálculo do preço, além do mecanismo de compensação que permitirá que eventuais diferenças entre os preços praticados ao longo do ano e o preço internacional sejam ajustadas ao longo do ano seguinte”, disse a Petrobras.