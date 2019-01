Petrobras eleva preço do diesel nas refinarias em 2,5% a partir de quinta

Rio de Janeiro – A Petrobras anunciou nesta quarta-feira que elevará o preço médio do diesel em suas refinarias em 2,5 por cento na quinta-feira, na primeira alta desde 1º de janeiro, para 1,9009 real por litro.

O valor médio da gasolina nas refinarias, por sua vez, foi mantido em 1,4337 real por litro, patamar mais baixo desde o 1,4259 real visto em 24 de outubro de 2017, segundo dados da petroleira compilados pela Reuters.

A política de preços da Petrobras segue indicadores internacionais como o valor do barril do petróleo e a cotação do dólar, em busca de rentabilidade.

O repasse dos reajustes ao consumidor final em ambos os combustíveis nos postos depende de diversas variáveis, como margem das distribuidoras e revendedores, impostos e mistura obrigatória de biocombustíveis.