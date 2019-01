Petrobras eleva preço da gasolina nas refinarias em 2% na sexta-feira

Rio de Janeiro – A Petrobras elevará o preço médio da gasolina em suas refinarias em 2 por cento na sexta-feira, para 1,4624 real por litro, informou a companhia em seu site na noite desta quinta-feira, em meio a altas consecutivas do preço do barril do petróleo no mercado internacional.

A alta ocorre após a empresa ter comercializado o combustível no menor nível em cerca de 14 meses entre os dias 9 e 10 de janeiro, segundo dados da petroleira compilados pela Reuters.

O preço da gasolina vinha caindo desde meados de dezembro diante da depreciação da moeda norte-americana.

Mas o outro componente de peso seguido pela estatal em seu mecanismo de reajustes é o mercado internacional de petróleo, que vem apresentando altas consecutivas.

A Petrobras anunciou também a manutenção do preço médio do diesel nas refinarias a partir de sexta-feira, depois de ter promovido um aumento de 2,5 por cento do preço do combustível a partir desta quinta-feira, no primeiro avanço desde 1º de janeiro, para 1,9009 real por litro.

O repasse dos reajustes ao consumidor final em ambos os combustíveis nos postos depende de diversas variáveis, como margem das distribuidoras e revendedores, impostos e mistura obrigatória de biocombustíveis.