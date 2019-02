Petrobras eleva preço da gasolina ao maior nível em quase 2 meses

Rio de Janeiro – A Petrobras elevará em 2,5 por cento o preço médio da gasolina em suas refinarias a partir de terça-feira, para 1,5970 real por litro, o maior nível em quase dois meses, enquanto o diesel seguirá sem alteração, segundo informações no site da companhia nesta segunda-feira.

O valor médio da gasolina será o mais alto desde 22 de dezembro, quando a Petrobras comercializou o combustível fóssil a 1,6202 real por litro.

Os reajustes da Petrobras podem ocorrer em qualquer intervalo de tempo, em meio a uma política de preços que busca seguir a paridade internacional.

A companhia utiliza para cálculo indicadores como câmbio e barril do petróleo, além de mecanismos de hedge para aliviar a frequência dos reajustes.

O preço do petróleo no mercado internacional subiu quase 25 por cento até agora no ano, com o mercado preocupado com os efeitos de corte na oferta pela Opep.