Petrobras eleva gasolina para nova máxima a R$1,8177

Rio de Janeiro – A Petrobras vai elevar o preço da gasolina em suas refinarias em 0,45 por cento no sábado, para 1,8177 real por litro, uma nova máxima pelo menos desde julho de 2017, quando passou a reajustar valores de combustíveis quase que diariamente, apontou a empresa em seu site.

Por outro lado, a petroleira estatal reduzirá o preço do diesel –combustível mais consumido do Brasil – em suas refinarias a partir de sábado em 0,17 por cento, para 2,1015 reais por litro, informou a Petrobras nesta sexta-feira.

O valor do diesel ficará ainda próximo de uma máxima desde julho do ano passado, atingida em 28 de abril, de 2,1112 reais por litro.

Os reajustes seguem política da petroleira estatal para os preços dos combustíveis, estabelecida em julho do ano passado, que acompanha as cotações das commodities no mercado internacional, com correções quase que diárias de valores, em busca de rentabilidade.

Ambos os combustíveis vêm registrando preços recordes nas últimas semanas, refletindo a escalada do petróleo no mercado internacional.

O presidente Michel Temer afirmou nesta sexta-feira que a política de preços de combustíveis da companhia dá segurança jurídica e credibilidade a quem investe na petroleira estatal e que ela irá continuar, em uma entrevista à TV NBR.

No passado, a empresa amargou prejuízos bilionários ao ser obrigada por governos anteriores a manter os valores abaixo dos preços internacionais, para controlar a inflação.

O repasse dos reajustes aos consumidores finais depende da estratégia das distribuidoras e revendedores.