Petrobras eleva em 3,99% o preço da gasolina nas refinarias

A Petrobras elevou em R$ 0,0658 por litro o preço médio da gasolina nas suas refinarias. Com a mudança, o valor médio do combustível subiu 3,99%, para R$ 1,711. A alteração foi divulgada no site da companhia, nesta quarta-feira.

Além disso, a estatal também elevou em R$ 0,0757/litro o preço médio do diesel, para R$ 2,096. A variação corresponde a uma alta de 3,75%.

No último dia 18, a estatal havia anunciado uma redução dos preços, diminuindo em R$ 0,0360 o preço médio do litro da gasolina nas suas refinarias, que entrou em vigência no dia seguinte. Com a mudança, o preço médio foi para R$ 1,646/litro. Na mesma ocasião também cortou em R$ 0,0444 o preço médio do litro do diesel em suas refinarias. Com a mudança, o preço caiu 2,15%, para R$ 2,021.

Antes disso, já haviam ocorrido três reduções, uma em junho e duas em maio. Em Paulínia (SP), onde funciona a Replan, maior refinaria da estatal, o litro da gasolina chegou a custar R$ 1,7979 em 11 de junho.