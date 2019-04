Petrobras confirma venda de 8 refinarias e redução na BR Distribuidora

Rio de Janeiro — O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta sexta-feira novas diretrizes para a gestão do portfólio de ativos da companhia, considerando a venda de oito refinarias, de sua rede de postos no Uruguai e de participação adicional na BR Distribuidora, segundo fato relevante ao mercado. Mais cedo, uma fonte disse à Reuters que o conselho aprovaria a venda.

Os ativos de refino incluídos neste programa de desinvestimento são: Refinaria Abreu e Lima (RNEST), Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), Refinaria Landulpho Alves (RLAM), Refinaria Gabriel Passos (REGAP), Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), Refinaria Isaac Sabbá (REMAN) e Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR), segundo a Petrobras.

Juntas, as refinarias somam capacidade total de 1,1 milhão de barris por dia.

Mais cedo, a Reuters publicou que o Conselho da Petrobras havia aprovado uma revisão do plano de negócios, que prevê estudos para venda de refinarias e privatização da BR Distribuidora, reduzindo a participação da estatal na companhia dos atuais 71,25 para até 40%, segundo duas fontes a par das negociações.