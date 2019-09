Petrobras aumenta preço do diesel e da gasolina a partir desta quinta

Rio de Janeiro — A Petrobras elevou nesta quinta-feira o preço médio da gasolina em suas refinarias em 0,0223 real por litro e o do diesel em 0,0525 real por litro, informou a estatal em seu site.

A informação confirma matéria publicada na véspera pela Reuters, com informações da consultoria INTL FCStone, que teve acesso aos dados após a petroleira ter informado os reajustes às distribuidoras por meio de canal com clientes.

Em nota, a FCStone informou na quarta-feira que, de acordo com seus cálculos, a empresa manteve a margem média do diesel com a qual vem trabalhando desde o começo do ano, além de aumentar a margem na gasolina.

“Como (na quarta-feira) a alta foi muito forte no mercado internacional, a janela para importação de diesel contra mercado spot ainda está fechada e a gasolina próxima a neutralidade”, disse a consultoria à Reuters.

Os repasses dos reajustes aos consumidores finais, nos postos, dependem de diversas variáveis, como margens de distribuidoras e revendedoras, tributos e mistura de biocombustíveis.