Petrobras aumenta preço do diesel ao maior nível em quase 3 meses

Rio de Janeiro – A Petrobras elevará em 3,5 por cento o preço médio do diesel em suas refinarias a partir de sábado, para 2,1224 reais por litro, o maior nível em quase três meses, enquanto a gasolina segue sem alteração, segundo informações no site da companhia nesta sexta-feira.

O valor médio do diesel será o mais alto desde 28 de novembro, quando a Petrobras comercializava o combustível fóssil a 2,1228 reais por litro.

A estatal vem aumentando seus preços frequentemente em fevereiro, no embalo de uma alta nas cotações do petróleo no mercado internacional. A gasolina está atualmente cotada a 1,6538 real por litro, também maior nível em mais de três meses, uma boa notícia para os produtores de etanol do Brasil.

Os reajustes da Petrobras podem ocorrer em qualquer intervalo de tempo, em meio a uma política de preços da companhia que busca seguir a paridade internacional.

A petroleira utiliza para cálculo indicadores como câmbio e barril do petróleo, além de mecanismos de hedge para aliviar a frequência dos reajustes.