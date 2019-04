Durante coletiva na noite desta quarta-feira, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, anunciou reajuste de R$0,10 por litro do óleo diesel. Com a alta, o litro do combustível passa para R$2,2470 nas distribuidoras a partir de amanhã, 18.

Para o executivo, a estatal não teve perdas com o adiamento do ajuste após determinação do presidente Bolsonaro.

