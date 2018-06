Petrobras eleva preço da gasolina pela 1ª vez em duas semanas

São Paulo – A Petrobras elevará os preços da gasolina nas refinarias em 0,80 por cento a partir de terça-feira, na primeira alta desde 9 de junho, dias após a Opep anunciar um novo acordo de produção que provocou forte alta nas cotações internacionais da commodity.

Com o reajuste, que faz parte de uma política de formação de preços em vigor há quase um ano, a Petrobras passará a comercializar a gasolina nas refinarias a 1,8783 real por litro. Essa sistemática leva em consideração fatores como mercado internacional e câmbio, dentre outros.

Na sexta-feira, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo concordou com um modesto aumento de produção a partir de julho, mas sem anunciar uma meta clara. Diante desse cenário, os preços do Brent e do WTI dispararam mais de 3 por cento –nesta segunda-feira operam sem direção definida.

A Opep e seus aliados participam desde o ano passado de um pacto para reduzir a produção em 1,8 milhão de barris por dia (bpd). A medida ajudou a reequilibrar o mercado nos últimos 18 meses e impulsionou os preços para cerca de 75 dólares por barril, após checar a 27 dólares em 2016.

Recentemente, vinha prevalecendo o sentimento de que a Opep anunciaria um aumento maior de produção, o que fez os preços do petróleo e, por tabela, da gasolina da Petrobras recuarem desde maio.

Com relação ao diesel, o valor praticado pela Petrobras segue congelado em 2,0316 reais por litro.

A empresa interrompeu reajustes e aderiu a um programa de subvenção ao diesel, do governo federal, como forma de reduzir os preços no mercado interno sem prejudicar seu balanço financeiro.

O programa de subvenção foi lançado pelo governo como resultado das negociações com caminhoneiros para encerrar uma grande greve no mês passado, que protestava contra os elevados preços do diesel no país.