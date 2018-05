Petrobras anuncia 4ª redução seguida em preço da gasolina

São Paulo – A Petrobras reduzirá o preço da gasolina em 0,32 por cento nas refinarias a partir de sábado, para 2,0096 reais por litro, no quarto corte consecutivo, de acordo com comunicado no site da petroleira.

A redução ocorre em meio aos protestos de caminhoneiros contra a alta do diesel, cujo valor permanece em 2,1016 reais por litro após redução de 10 por cento na quarta-feira.